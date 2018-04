Republikaner Ryan kündigt Rückzug aus US-Kongress an

Zieht sich zurück: Der Republikaner Paul Ryan, Vorsitzender des Repräsentantenhauses. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses und führende Republikaner in der Parlamentskammer, Paul Ryan, wird bei den Kongresswahlen im Herbst nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Das gab Ryan am Mittwoch in Washington bekannt.Ryan ist seit Oktober 2015 «Speaker» des Repräsentantenhauses.