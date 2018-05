Rollstuhlfahrerin schlägt Dieb in die Flucht

In Erfurt scheiterte ein Handtaschen-Dieb beim Versuch eine Rollstuhlfahrerin zu bestehlen. Die resolute Fahrerin trieb ihn in die Enge. (Symbolbild) © Keystone/Gaëtan Bally

Eine Rollstuhlfahrerin hat in Erfurt einen Handtaschendieb in die Flucht geschlagen. Der Mann entriss der 62-Jährigen am Montag gewaltsam die Tasche und flüchtete in den Fahrstuhl eines Ärztehauses. Er machte die Rechnung aber ohne die resolute Dame.