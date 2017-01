Rest-Yahoo will sich in Altaba umbenennen

Was vom Internet-Pionier Yahoo nach dem Verkauf des Webgeschäfts übrigbleibt, soll künftig Altaba heissen. Das kündigte das Unternehmen an. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

Der Internet-Pionier Yahoo will nach dem geplanten Verkauf des Webgeschäfts das verbliebene Unternehmen in Altaba umbenennen. Altaba wird vor allem aus der Beteiligung an der chinesischen Online-Plattform Alibaba und Yahoo Japan bestehen.