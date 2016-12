Rettung von Bank Monte Paschi ungewiss

Die Sanierung der Krisenbank ist offenbar nicht sicher. (Archivbild) © KEYSTONE/AP NY/GREGORIO BORGIA

Die Sanierung der italienischen Bank Monte dei Paschi durch private Investoren hängt am seidenen Faden. Der Bankenrettungsfonds Atlante habe per Schreiben vom Samstag «tiefgreifende Vorbehalte» gegen einen wichtigen Teil des Vorhabens vorgebracht, teilte Monte Paschi am Montag mit.