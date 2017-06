Rettungsdienste leisten schweizweit mehr als 1200 Einsätze pro Tag

In der Schweiz leisten die derzeit 96 Rettungsdienste mehr als 1200 Einsätze pro Tag. (Archivbild) © KEYSTONE/KARL MATHIS

In der Schweiz leisten die Rettungsdienste mehr als 1200 Einsätze pro Tag. In 70 Prozent der Fälle handelt es sich um Notfalleinsätze. Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) hat am Dienstag erstmals eine nationale Erhebung bei den Rettungsdiensten veröffentlicht.