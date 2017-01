Rettungshelikopter in Italien abgestürzt – sechs Tote

In Mittelitalien ist ein Rettungshelikopter mit sechs Menschen an Bord abgestürzt. (Symbolbild) © iStock

Bei einem Einsatz in den Abruzzen in Mittelitalien ist am Dienstag ein Rettungshelikopter mit sechs Menschen an Bord abgestürzt. Gemäss Medienberichten sind alle sechs Insassen ums Leben gekommen.