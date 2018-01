Rhein steigt schneller als erwartet

«Der Rhein steigt mit drei Zentimetern pro Stunde etwas schneller als erwartet», sagte Henning Werker, Leiter der wegen der aktuellen Lage eingerichteten Hochwasserschutzzentrale, der Nachrichtenagentur dpa.

Am Samstag um 10.00 Uhr lag der Kölner Pegelstand bei 7,95 Metern, so dass für den Abend die für den Schiffsverkehr kritische Marke von 8,30 Meter erwartet wurde. Als Höchststand wird in der Rhein-Metropole ein Wert um 9 Meter im Laufe des Montags erwartet.

Passagier- und schwer beladene Schiffe haben bereits die Schutzhäfen angelaufen. Zudem gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung.

Die Pegelstände in Nordrhein-Westfalen wachsen durch die Regenfälle in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz weiter an. In Düsseldorf, wo das Flussbett breiter ist als in Köln, steigt das Wasser langsamer, mit etwas weniger als zwei Zentimetern pro Stunde. Die Marke lag bei gut 7,30 Metern am Vormittag.

Die Vorbereitungen für Schutzmassnahmen laufen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt auf Hochtouren. Unter anderem stehen ab Sonntagabend 40’000 Sandsäcke zur Verfügung, wie ein Sprecher mitteilte. Düsseldorf hatte bereits am Freitag Massnahmen zum Schutz der Altstadt ergriffen und beispielsweise eine Schutzwand am sogenannten alten Hafen errichtet.

Wie eine Sprecherin des Hochwassermeldezentrums in Mainz mitteilte, sind die Pegelstände des Rheins insgesamt «stark steigend». An einigen Stellen im Bereich des Oberrheins sei der Fluss schon über die Ufer getreten. Der Scheitelpunkt am Mittelrhein werde für Sonntagmittag erwartet.

Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums Mosel in Trier wird auch die Obermosel am Samstag und am Sonntag stetig anschwellen. Der Höchststand wird in der Nacht zu Montag bei 6,50 Metern am Pegel Perl erwartet.

Mit dem für Samstagnachmittag vorhergesagten Regen werde auch die mittlere Mosel am Sonntag wieder leicht ansteigen, am Pegel Trier auf voraussichtlich 8,50 bis 8,80 Meter. Von Montag an werden hier fallende Wasserstände erwartet.

Während sich in Bayern die Lage an vielen Gewässern entspannte, erreichte die Donau im niederbayerischen Kelheim in der Nacht zum Samstag die zweithöchste Meldestufe 3. Einzelne bebaute Grundstücke und Häuser wurden laut Hochwassernachrichtendienst (HND) überflutet.

Auch in Regensburg stieg der Pegelstand an. Grössere Überflutungen und das Erreichen der höchsten Meldestufe waren laut HND – anders als zunächst angenommen – aber unwahrscheinlich. Flussaufwärts in Donauwörth und Ulm ging der Pegelstand bereits wieder zurück.

Auf dem Main rollte die Hochwasserwelle in Richtung Rhein weiter. Vor allem in Unterfranken stiegen die Pegelstände zunächst noch an. Die Schifffahrt hatte bereits am Freitag pausieren müssen.

