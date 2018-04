Rhein-Neckar Löwen scheitern nach Termin-Farce im Achtelfinal

Viel Frust für Andy Schmid und Nikolaj Jacobsen (rechts) in der Champions League © KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Der deutsche Meister ist in der Champions League gegen Kielce ausgeschieden. Andy Schmids Equipe verliert zuhause 30:36 und verabschiedet sich zum 4. Mal in Folge in den Achtelfinals.