Rheintaler Girlgroup will mit erster Single durchstarten

Im November erfüllte sich der grösste Wunsche der Rheintaler Girlgroup «Tonic Scale». Die vier Sängerinnen zwischen 16 und 18 Jahren erhielten einen Plattenvertrag aus Deutschland. Die Plattenfirma NB Germany nahm die Girls unter Vertrag und versprach ihnen drei Alben sowie eine Tournee durch Grossbritannien.

«Auf dem richtigen Weg»

Nun kommen die Mädchen aus Widnau ihrem Traum ein Stück näher. Gemeinsam mit ihrem Manager Daniel Loitz haben sich die Girls am vergangenen Wochenende in St. Anton im Vorarlberg mit dem DJ und Produzent Jan Van Hammer getroffen. Dabei entstanden zwei Demoaufnahmen für die erste Single «Fallen Star», die im August 2017 erscheinen soll.

Ausserdem wurde eine Demoversion der Single «Satisfy our Hearts» produziert. Diese Single erscheint im März 2017 unter dem Namen von DJ Jan Van Hammer. Der Manager Daniel Loitz hat FM1Today exklusiv und unter dem Copyright der Plattenfirma NB Germany einen Ausschnitt dieser Single zukommen lassen:



«Es war speziell für mich zu sehen, dass die Visionen, die ich hatte nun Wirklichkeit werden», sagt Daniel Loitz. Das Wochenende in Vorarlberg hätte ihm gezeigt, dass er mit der Girlgroup auf dem richtigen Weg ist. «Ihre Entwicklung wird voranschreiten und wir werden sie auf diesem Weg begleiten.»

Neuer Bandname gesucht

Bei der Single «Satisfy our Hearts» wird die Rheintaler Girlgroup nicht namentlich erwähnt. Da ihr jetziger Name «Tonic Scale» von der Plattenfirma nicht übernommen wird, wird ein neuer Name gesucht. Im April nächsten Jahres wird NB Germany den neuen Namen bekannt geben. Ausserdem wird dann veröffentlicht, an welchen Festivals in der Ostschweiz die Girls zu sehen sein werden.

Im August soll die Single «Fallen Star» unter dem neuen Namen der Gruppe veröffentlicht werden. Geplant ist auch ein Musikvideo und eine Spendeaktion. Bei dieser wird Geld für die Kinderkrebshilfe Ostschweiz gesammelt.

Zwei Wochen in London

Ab September geht es für die Rheintalerinnen ab in die grosse Welt. Dann soll die Grossbritannien-Tour starten. Während zwei Wochen werden sie in Dublin unterwegs sein und zwei Wochen werden sie durch London ziehen.

Tonic Scale bei den Proben im November:



(abl)