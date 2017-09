Rheintaler wegen Mordversuchs angeklagt

Im März 2016 kam es im Vorarlberger Nachtclub «Sender» zu einer Schlägerei, zu der wegen des Tumultes sogar die Polizei-Spezialeinheit Cobra gerufen werden musste. Die fünf «Schläger», darunter einige Schweizer, wurden vergangene Woche freigesprochen. Es gab zu wenige handfeste Beweise.

Zorn über «Rauswurf»

Nun steht ein 31-jähriges Mitglied der Schweizer «Hells Angels Riverside» vor Gericht. Der bislang unbescholtene Kosovare, der in St.Margarethen lebt und arbeitet, wird beschuldigt, aus Zorn über einen «Rauswurf» einen 48-jährigen Türsteher mit einem Klappmesser schwer verletzt zu haben. Obwohl einer der Stiche zehn Zentimeter tief ging, wurden keine Organe verletzt. Für den Mann bestand keine Lebensgefahr.

Die bislang einvernommenen Zeugen, 15 werden insgesamt befragt, relativieren alle ihre einstigen Aussagen. Es sei dunkel gewesen, der Vorfall schon lange her und ähnliche Erklärungen sind zu hören. Wie es sein kann, dass nur DNA-Material von Täter und Opfer auf dem Messer gesichert wurden, kann der mutmassliche Täter nicht erklären.

Kam es zu einer Verwechslung?

Die Verteidigung geht von einer Verwechslung aus. An jenem Abend war das Lokal berstend voll, die «Typen» sähen alle gleich aus, kräftig, muskulös, kurze Haare, so der Verteidiger des Angeklagten.

Ende des Prozesses ungewiss

Der Prozess wird heute Mittwoch am Landesgericht Feldkirch fortgesetzt. Am Dienstag waren noch zwei Zeugen zu hören, die dadurch auffielen, dass sie den 31-jährigen Angeklagten belasteten. Der Rest der Einvernommenen war sich eher unsicher.

Am Mittwoch sind die Gerichtsmediziner am Wort. Eigentlich hätte der Prozess danach beendet werden können. Doch es fehlen noch zwei Zeugen, ein Polizist, der wichtig erscheint, kann offenbar erst am Donnerstag erscheinen, somit müsste deshalb nochmals vertagt werden. Im Raum steht auch, ob nicht allenfalls noch weitere Zeugen benötigt werden.

Im Falle eines Schuldspruchs sieht der Strafrahmen eine Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren vor.

(Christiane Eckert)