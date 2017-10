Rheintaler will Parksünder erziehen

Sie stellen ihre Autos unerlaubterweise auf Behindertenparkplätze oder gleich auf mehrere Parkfelder: Die «Parkkünstler» der Schweiz, wie ein Rheintaler sie nennt. Regelmässig postet der 30-Jährige Bilder von schlecht beziehungsweise falsch parkierten Autos auf seiner Facebook-Seite «Parkkünstler Schweiz». Sein Ziel: «Ich will den Followern zeigen, wie egoistisch manche Autofahrer sind.»

Extra-Platz für die «Bonzenkarre»

Der 30-Jährige ist selber oft mit dem Auto unterwegs. Er beobachtet regelmässig, dass Personen mit «Bonzenkarren» Angst haben, dass ihr Fahrzeug beschädigt wird, weshalb sie dieses gleich auf mehreren Parkfeldern abstellen. «Sie parkieren mit Absicht schlecht.»

Bei den meisten kommt «Parkkünstler Schweiz» gut an: «Sie nehmen meine ‹Erziehungsbeiträge› mit Humor», sagt der Initiant. Anders sieht es bei manchen Lenkern aus, deren parkierte Autos auf der Facebook-Seite landen. «Ich bin schon massiv bedroht worden. Sie sagen, ich solle das Foto löschen, wenn ich nicht spitalreif geschlagen werden möchte.» Das ist mitunter ein Grund, weshalb der Rheintaler anonym bleiben möchte.

«Ich gebe niemals auf»

Nicht nur online, auch auf der Strasse, ist der 30-Jährige in Besser-Park-Mission unterwegs. Er verteilt Flyer auf den Windschutzscheiben der Falschparker und will sie damit dazu bringen, ihr Auto beim nächsten Mal korrekt abzustellen. Trifft der Rheintaler die Parksünder selber an, stellt er sie direkt zur Rede. «Ich rufe nur die Polizei, wenn aufgrund des falsch parkierten Autos überhaupt nichts mehr geht.»

Der Facebook-User hatte nach eigenen Angaben schon viele Erfolgserlebnisse aufgrund der Flyer. «Manche wollen sich jedoch einfach nicht ändern. Ich gebe aber niemals auf, hinterlege immer wieder Karten und stelle die Leute zur Rede.»

Seit «20 Minuten» am Donnerstag über «Parkkünstler Schweiz» berichtet hat, hat der Rheintaler schon rund 200 Bilder von Leserinnen und Lesern erhalten. «Jetzt plane ich, eine Webseite zu lancieren, auf der die Leute selber Bilder hochladen können.» Wichtig sei, dass jeweils die Autonummer unkenntlich gemacht werde, um keine Probleme mit der Polizei zu erhalten.

Polizei lobt Aktion

Die Winterthurer Stadtpolizei hat den 30-Jährigen zu seinem Einsatz beglückwünscht. Auch Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, findet lobende Worte: «Ich habe mir die Seite angeschaut und witzige Bilder gefunden. Den Leuten einen Spiegel vorzuhalten, finde ich gut.»

Das Auto werde in Stresssituationen irgendwo hingestellt, was andere Verkehrsteilnehmer behindere. «Das erleben wir täglich unzählige Male», berichtet Schneider. Immer wieder muss die Kantonspolizei St.Gallen Parksünder büssen. «Manchmal sind aber auch die Betreiber von Parkhäusern dafür zuständig.» Wer sein Fahrzeug im öffentlichen Raum falsch parkiere, beispielsweise indem er mehrere Parkfelder benötige, müsse grundsätzlich 40 Franken bezahlen. «Es liegt im Ermessen des Polizisten, ob er eine Ordnungsbusse ausstellt. In einzelnen Notfallsituationen kann er auch davon absehen.»

