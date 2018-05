Rhema: «Eine sehr friedliche Messe»

«Wir blicken auf eine sehr friedliche Messe zurück», sagt Simon Büchel, Messeleiter der Rhema, am Sonntagabend. Das Wetter sei der Veranstaltung in Altstätten entgegengekommen: Während es von Mittwoch bis und mit Freitag wettertechnisch nicht zu schade war, die Zeit in den Zelten zu verbringen, herrschte am Wochenende laut Büchel «schon fast Festivalstimmung».

Die genaue Anzahl Besucherinnen und Besucher liege noch nicht vor, sagt der Messeleiter. «Wir nehmen aber an, dass etwa gleich viele Personen wie in den letzten Jahren an der Rhema waren, also zwischen 45’000 und 47’000.»

Ausser Bagatellen hat Büchel keine Zwischenfälle zu vermelden. «Manch einer hat über den Durst getrunken, Schlimmeres ist nicht passiert.»

Die Rhema-Veranstalter haben ein Jahr Zeit, sich neue Attraktionen und Sonderschauen zu überlegen. Wie Büchel erklärt, sind für die nächste Ausgabe (1. bis 5. Mai mit Party-Auftakt am 26. und 27. April 2019) einige bauliche Optimierungen geplant. Das Konzept an sich – bestehend aus Ausstellungen, Tagungen und unterhaltenden Elementen – wollen sie allerdings nicht verändern.

(lag)