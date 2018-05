Ricciardo fährt Bestzeit vor Verstappen

In den ersten 90 Trainingsminuten auf dem 3,34 km langen Strassenkurs am Mittelmeer kamen weder Mercedes noch Ferrari an die Zeiten von Red Bull heran.

Der 28-jährige Australier Ricciardo unterbot mit 1:12,126 Minuten gar den Streckenrekord, den Kimi Räikkönen vor einem Jahr im Qualifying erzielt hatte, um 0,052 Sekunden. Allerdings stehen allen Teams in Monte Carlo erstmals die superschnellen Hypersoft-Reifen zur Verfügung.

Weltmeister und WM-Leader Lewis Hamilton verlor als Trainings-Dritter im Mercedes über drei Zehntel auf die Bestzeit. Sebastian Vettel im Ferrari lag als Vierter schon fast eine Sekunde zurück. Ferrari soll in Monaco mit einer neuen Batterie-Software fahren, weil zuletzt Gerüchte gestreut wurden, dass die Roten in den ersten fünf Rennen mit einem illegalen Auto unterwegs gewesen seien. Beweisen konnte der Scuderia allerdings niemand etwas.

Das interne Duell im Team Alfa Romeo Sauber entschied der monegassische Rookie Charles Leclerc für sich. Der 20-Jährige, der nur wenige Meter hinter der ersten Kurve wohnt, war vor seinem Heimrennen fast sieben Zehntel schneller als Teamkollege Marcus Ericsson, was zu den Rängen 16 und 19 reichte.

Monte Carlo. Grand Prix von Monaco. Freies Training. Erster Teil: 1. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1:12,126 (166,558 km/h). 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,154 zurück. 3. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,354. 4. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,915. 5 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,940. 6. Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,330. 7. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1,376. 8. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 1,591. 9. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,817. 10. Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes, 1,836. 11. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 1,874. 12. Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda, 1,908. 12. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 2,008. 14. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 2,114. 15. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault, 2,165. 16. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,395. 17. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault, 2,511. 18 Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, 2,656. 19 Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 3,080. 20 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 6,675. – 20 Fahrer im Training.

(SDA)