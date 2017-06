Richard Hammond erfolgreich operiert

«Ich bin froh, verkünden zu können, dass mein Schweizer Armee-Knie nach zwei schlaflosen Nächten und einer mehrstündigen Operation fertig ist und funktioniert», teilt Ex-Top-Gear-Star Richard Hammond (47) am Dienstag auf seiner «Grand-Tour»-Webseite «Drivetribe.com» mit.

Richard Hammond shows off his Swiss Army knee – and it works. He'll be back in action soon.https://t.co/HWNW2Y1ktV pic.twitter.com/ek8070jKQK — DRIVETRIBE (@DRIVETRIBES) June 13, 2017

Sein «Swiss Army Knee» lasse sich in der Mitte biegen. Zwar könne es bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Probleme geben, aber wenigstens sei es rostfrei, witzelt der Moderator. Seinen Humor und seine Zuversicht scheint er trotz Schmerzen nicht verloren zu haben. Denn am Ende des Artikels schreibt er bereits: «Back in action soon.»

Auch wenn Hammond bereits nach vorne blickt, eine Erinnerung an seinen Crash am Hemberger Bergrennen wird er wohl für immer behalten: Eine Narbe an seinem linken Knie.

(red.)