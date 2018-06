Richemont verkauft Lancel nach Italien

Der Luxusgüterkonzern Richemont bereinigt sein Markenportfolio. © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Der Luxusgüterkonzern Richemont verkauft die Lederwarenmarke Lancel an die italienische Piquadro Gruppe. Der Verkauf sei per 2. Juni vollzogen worden, teilte Richemont am Montag mit. Der Deal habe «keine wesentliche Auswirkungen auf die Bilanz», hiess es zudem.