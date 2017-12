Richter bestätigt Mord von argentinischem Staatsanwalt Nisman

Vertuschung von Iran-Verbindungen?: Den mysteriösen Tod des Staatsanwalts Alberto Nisman in Argentinien im Jahr 2015 stuft die argentinische Justiz nach einer Untersuchung als Mord ein. (Archivbild) © KEYSTONE/AP DYN/PABLO AHARONIAN

Drei Jahre nach dem mysteriösen Tod eines Staatsanwalts in Argentinien geht die Justiz nunmehr von einem Mord aus. Bundesrichter Julian Ercolini kam in seinem am Dienstag vorgelegten Urteil zu diesem Ergebnis.