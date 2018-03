Richter erlaubt US-Klagen von 9/11-Opfern gegen Saudi-Arabien

Milliardenschwerer Schadensersatz?: US-Klagen gegen den Staat Saudi-Arabien wurden im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September 2001 zugelassen. (Archivbild von New York am Tag der Anschläge) © KEYSTONE/AP/MARTY LEDERHANDLER

Mehr als eineinhalb Jahrzehnte nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York muss sich Saudi-Arabien auf US-Schadenersatzklagen einstellen. Ein Bezirksrichter in Manhattan wies am Mittwoch den Antrag des Königreichs auf Abweisung solcher Verfahren zurück.