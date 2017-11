Rico Peter verpasst Podest im 2. Lauf

Im 2. Lauf vom Podestkurs abgekommen: Rico Peter und Simon Friedli © KEYSTONE/AP/PETER MORGAN

Dem Schweizer Bobpiloten Rico Peter gelingt in Lake Placid mit einem 5. Platz ein ordentlicher Auftakt in den Olympiawinter.Mit seinem Anschieber Simon Friedli verpasste der 34-jährige Aargauer einen Podestplatz mit einem zweiten Lauf, in dem er nur die neuntbeste Zeit fuhr.