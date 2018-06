17’000 Menschen machen ein Picknick

Tausende in Weiss gekleidete Menschen nahmen am Riesen-Picknick in Paris teil. © KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Zum 30. Mal habe sich tausende Menschen in Paris zu einem riesigen Picknick ganz in Weiss versammelt. Rund 17’000 Menschen kamen beim «Dîner en blanc» (Dinner in Weiss) an langen Tafeln vor dem Invalidendom zusammen.