Riesendiamant als eine Art Schnäppchen in Genf

Eine Angestellte von Christie's zeigt den herzförmigen Diamanten © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Ein schwergewichtiger Diamant in Herzform ist in Genf fast als Schnäppchen verkauft worden. Das Prunkstück mit 92 Karat oder 18,4 Gramm wechselte für knapp 15 Millionen Dollar den Besitzer, wie das Auktionshaus Christie’s am Mittwochabend in Genf berichtete.