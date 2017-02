Riesenpanda Bao Bao nach 17-stündigem Flug in China gelandet

Etwas Leckeres als Willkommensgruss: Die Riesenpanda-Dame Bao Bao ist nach 17-stündigem Flug aus den USA wohlbehalten in China angekommen. © Keystone/AP China Conservation and Research Center for the Giant Pandas/HO

Nach einem fast 17-stündigen Flug ist die in Washington geborene Riesenpanda-Dame Bao Bao am Mittwochabend (Ortszeit) in China gelandet. Die Bärin musste die lange Reise auf sich nehmen, weil ihre Eltern aus China stammen und an den Zoo in Washington verliehen sind.