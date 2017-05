Riesige aufblasbare Ballerina von Jeff Koons in New York enthüllt

Aufblasbarer Hingucker: Das Kunstwerk mit dem Namen "Sitzende Ballerina" von Jeff Koons ist in New York zu bestaunen. © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Der Meister des Kitsch, Jeff Koons, hat am Freitag in New York sein neues Kunstwerk enthüllt: eine aufblasbare Ballerina. Bis zum 2. Juni dominiert die 14 Meter hohe Tänzerin den Platz vor dem Rockefeller Center, auf dem Koons schon zwei Mal Werke präsentieren durfte.