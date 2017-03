«Riesige Fangemeinschaft hinter sich»

Mittelfeldspieler Lucas Cueto fühlt sich wohl beim FC St.Gallen. © Screenshot FCSG-Magazin

An diesem Samstag empfängt der FC St.Gallen den FC Luzern im Kybunpark (ab 20 Uhr im Liveticker auf FM1Today). Was haben die Mannschaften gemeinsam, was unterscheidet sie? Beim neuen FCSG-Magazin stellt sich ausserdem die Frage, was der Club dem Mittelfeldspieler Lucas Cueto sowie dem Teambusfahrer Raphael Hertach bedeutet.