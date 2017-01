Roger Federer wird in Zürich von einer begeisternden Menschenmenge empfangen © KEYSTONE/WALTER BIERI

Roger Federer ist zurück in der Schweiz. Am Montag landet der Australian-Open-Sieger in Kloten und wird von einer riesigen Menschenmenge empfangen. Der 35-jährige Basler nahm nicht etwa den Hinterausgang, um dem ganzen Rummel zu entfliehen, sondern kam durch den Hauptausgang aus dem Terminal.