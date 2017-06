Riesiger Wels aus Bodensee gefischt

Darjusch Dastghaibi und Tobias Hechelmann zogen den rund zwei Meter langen Wels aus dem Bodensee. © Screenshot youtube.com/Catlaker Toni

Was für ein Prachtfang: Darjusch Dastghaibi und Tobias Hechelmann zogen vergangenes Wochenende einen zwei Meter langen Wels aus dem Bodensee. Nach einer kurzen Fotosession liessen sie das Ungeheuer wieder in den See.