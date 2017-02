Rieter streicht in Deutschland 220 Stellen

Reorganisation: Der Spinnmaschinenhersteller Rieter verlagert die Produktion von Deutschland nach Tschechien. 220 von 360 Stellen fallen weg. © Keystone/DOMINIC STEINMANN

Der Spinnmaschinenhersteller Rieter baut in Deutschland 220 Stellen ab. Die Produktion wird von Ingoldstadt an den Rieter-Standort Usti in Tschechien verlagert.