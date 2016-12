Ring findet zu Besitzerin zurück

Marlies Graf hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Nachdem sie ihren Ehering bei einem Besuch des Adventsmarkts in Weinfelden am 11. Dezember plötzlich nicht mehr am Finger spürte, war guter Rat teuer. Die 36-Jährige konnte sich nicht daran erinnern, wo und zu welchem Zeitpunkt sie ihn verloren hatte.

«Ring hätte überall sein können»

«Ich war mit meiner Familie an dem Adventsmarkt», erzählt sie. «Da sind wir herumspaziert und haben etwas getrunken, als ich auf einmal bemerkte, dass ich meinen Ehering nicht mehr spüre.» An dem Tag sei es kalt gewesen und sie habe keine Handschuhe getragen. «Deshalb ist er wohl etwas lose am Finger gewesen», vermutet die Wattwilerin.

Sie und ihre Familie hätten noch überlegt, erneut durch den Markt zu laufen und an allen Ständen nachzufragen, ob jemand den Ring gesehen hat, aber sie haben sich dann doch dagegen entschieden. «Weil es wenig Sinn gemacht hätte. Der Ring hätte ja überall sein können.» Am Tag danach hat Marlies Graf beim Polizeiposten in Weinfelden angerufen und den Verlust des Rings gemeldet.

Aktion auf Facebook zeigt Wirkung

Unterdessen hatte der Holzkünstler Anatol Stäheli den Ring auf dem mit Hobelspänen bedeckten Boden am Weinfelder Adventsmarkt entdeckt. Er bemerkte die Gravur auf der Innenseite des Rings: den Namen «Markus» sowie ein Datum. In der Hoffnung, den Besitzer oder die Besitzerin des Rings zu finden, stellte er ein Foto des Rings auf seine Facebook-Seite – mit der Bitte um Teilung der Nachricht. Diese Idee kam jedoch nicht bei allen Lesern gut an. Einige bemängelten, er hätte den Ring besser zur Polizei bringen sollen anstatt über Facebook einen Aufruf zu starten.

Anatol Stäheli wollte mit der Aktion aber etwas Gutes bewirken und konnte durch eine Operation zudem nicht Autofahren. Für ihn war das Posting ein wirkungsvolles Mittel, um den Ring wieder an den Mann oder in diesem Fall an die Frau zu bringen.

Marlies Graf hat allerdings keinen Facebook-Zugang. «Somit bin ich auch nicht auf das Posting aufmerksam geworden», sagt sie. «Wenn der Mann den Ring direkt zur Polizei gebracht hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich schneller zurück erhalten. Für mich war das Fundbüro respektive die Polizei die einzige und effektivste Möglichkeit, etwas Verlorenes wieder zu finden.»

Finder und Besitzerin in Kontakt

Anstatt der Besitzerin ist unsere Redaktion auf das Posting aufmerksam geworden. Wir haben uns dem Thema angenommen und mit dem Artikel Glänzender Fund am Adventsmarkt auf den Fall aufmerksam gemacht. «Durch einen Zufall ist der Chef meiner Schwester auf den Artikel gestossen und hat ihr davon erzählt», berichtet Marlies Graf. Und die Schwester wiederum wies sie darauf hin.

Am Montagabend schliesslich – und damit über eine Woche nach dem Verlust – wusste die 36-Jährige, dass sie ihren Ehering wieder bekommen würde. «Ich bin Herrn Stäheli sehr dankbar für sein Engagement», sagt sie. «Es ist ein riesen Zufall, dass er den Ring gefunden hat.»

Die Wattwilerin hat mit dem Künstler bereits Kontakt aufgenommen und sich bei ihm bedankt. Er hatte den Ring inzwischen beim Polizeiposten in Weinfelden abgegeben. Und dessen Besitzerin kann ihn erleichtert in Empfang nehmen.

