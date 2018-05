Rita Ora verärgert Lesben

Rita Ora präsentierte am 11. Mai ihre neue Single «Girls». Für den Track hat sie sich Verstärkung von Bebe Rexha, Cardi B und Charli XCX geholt. Ein Traum-Quartett, doch die Reaktionen auf das Lied sind nicht nur positiv.

Die Sängerin will mit ihrem Song ein klares Statement setzen: Rita Ora will sich nicht länger verstecken und hat im Lied offen zugegeben, dass sie auf Männer und Frauen steht und manchmal einfach nur Frauen küssen möchte. Ausserdem soll der Track für «Freiheit und die Chance, so zu sein, wie man sein möchte» stehen.

LGBTQ-Gemeinde nicht erfreut

Diese Message hat die LGBTQ-Gemeinde ganz anders aufgenommen. Die lesbische Sängerin und Schauspielerin Hayley Kiyoko ist entsetzt: Das Lied bediene Männerfantasien und sei damit ein Rückschritt. «Die mangelnde Rücksichtnahme hinter diesen Zeilen macht mir wirklich zu schaffen.» Über die Songzeile «Manchmal möchte ich einfach ein Mädchen küssen. Roter Wein, ich möchte einfach nur ein Mädchen küssen» sagt Kiyoko folgendes: «Ich muss nicht Wein trinken, um Mädchen zu küssen; ich habe mein ganzes Leben lang Frauen geliebt. Diese Art von Botschaft ist gefährlich, weil sie die sehr aufrichtigen Gefühle einer ganzen Gemeinschaft herabsetzt und für nichtig erklärt.»

Auch Sängerin Khelani zeigt sich von «Girls» wenig begeistert:

every artist on the song is fantastic, and very much loved and supported by me… by all of us. but this isn’t about talent. it’s about choice. — Kehlani (@Kehlani) May 11, 2018

hate to be THAT guy but there were many awkward slurs, quotes, and moments that were like “word? word” — Kehlani (@Kehlani) May 11, 2018

Rita Ora, if you think blatantly pandering to queer women with the song “Girls” means we will stop making fun of you and finally give you a chance…well…you’re absolutely right — Brittani Nichols (@BisHilarious) May 11, 2018

