Rivella ruft Getränke in Glasflaschen aus Gastrobetrieben zurück

Mit dieser Illustration informiert Rivella über den Rückruf von Flaschen für die Gastronomie. © KEYSTONE/PPR/OBS/RIVELLA AG

Der Getränkehersteller Rivella ruft einen Teil seiner Produkte in 33-Centiliter-Glasflaschen zurück. Ein Konsument hatte Glasreste in einem Getränk gefunden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.