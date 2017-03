Robbie und seine Kuschelrobbe

Die Robbe und ihr Kuscheltier sind einfach nur süss. Die beiden leben im Mombetsu Land Tierpark in Japan. Leider können wir euch nicht sagen, woher das Kuscheltierchen kommt und warum die beiden beste Freunde wurden, weil in unserer Redaktion niemand japanisch spricht. Sorry.

Die japanischen Robben können noch viel mehr als nur herzig aussehen.

Diese Robben haben es einfach drauf.

(enf)