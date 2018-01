Robert Nilsson erleidet eine Hirnerschütterung

Muss nach der gegen Biel erlittenen Hirnerschütterung pausieren: ZSC-Stürmer Robert Nilsson © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Die ZSC Lions bezahlen das 2:1 gegen Biel am Freitag teuer. Robert Nilsson zieht sich in der 48. Minute nach einem Check des Bieler Verteidigers Beat Forster in Bandennähe eine Hirnerschütterung zu.Der schwedische Flügelstürmer bestritt nach Rückenbeschwerden seine erste Partie seit dem 19.