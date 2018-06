Robin Leon – Stern von Venedig

© Bellavista

Wer träumt in den jetzt hoffentlich beginnenden Sommertagen nicht davon: Einfach mal raus aus dem Alltag, rein in den Flieger, ab in die Sonne – und plötzlich steht DER Mensch vor einem, mit dem man nicht nur den Urlaub, sondern am besten direkt auch sein Leben verbringen möchte?