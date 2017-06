Rocker Alice Cooper und Original-Band wiedervereint

Alice Cooper tritt für ein paar Konzerte zusammen mit seiner alten Band auf. (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Mehr als 42 Jahre nach ihrem Auseinanderbrechen wollen Originalmitglieder der Alice-Cooper-Band wieder gemeinsam auftreten. Sie kündigten am Mittwoch fünf Konzerte für November in den britischen Städten Leeds, Manchester, Birmingham, Glasgow und London an.