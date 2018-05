Roger de Win – Der Ring an deiner Hand

Ein Song, der so sanft endet, wie er beginnt, kraftvoll unterstrichen mit eindringlichen Gitarrenklängen und Roger De Wins leicht angerauter Stimme. Es geht um einen Augenblick, der den Zauber der Jugend noch einmal greifbar macht: Wenn die erste Liebe unseren Weg kreuzt – nach 30 Jahren der Trennung. Wenn eine einzige Begegnung das Lebensgefühl von einst wiedererweckt, als lägen nur Tage dazwischen. Roger De Wins Single «Der Ring an deiner Hand» erzählt eine wahre Geschichte, die mit so klaren wie verzaubernden Worten ein Wiedersehen beschreibt bei dem Zeit und Raum verschwinden.

«Der Ring an deiner Hand» bewegt sich einfühlsam auf der Kuppe zwischen Schlager, Pop und Rock. Das Lied unterstreicht Roger De Wins von Medien verliehenes Image als «Schlagerpoet», wenn er die Herzen der Hörer für drei Minuten auf einer Reise in die eigene Vergangenheit mitnimmt – in bildstarken, sensiblen Worten und mitreissender Melodie. Ein Lied, das live immer wieder zu den Höhepunkten seiner Konzerte zählt und das Publikum in den Bann zieht.

Die Single ist eine Auskopplung aus Roger De Wins Album «Wenn Sommer vergehen», das mit Songs wie «Das letzte Adieu» und «Dieser Tag» für Aufsehen sorgte. Die Popularität des Schweizer Sängers bescherte ihm in seiner Heimat bereits seine eigene Fernseh-Sendung sowie die Radiorubrik «Schlagermosaik» auf Schweizer Radio SRF. Seine «Wenn Sommer vergehen»- Live-Tournee 2017 führte Roger De Win in die Schweiz, Slowakei, nach Deutschland, Österreich und Ungarn. (hellywood music)