Roger Federer zeigt sich auch beim Turnierauftakt in Halle stilsicher © KEYSTONE/AP dpa/MARIJAN MURAT

Roger Federer erfreut sich auf Rasen weiterhin einer starken Form. Zwei Tage nach dem Finalsieg in Stuttgart gewinnt der Baselbieter in der 1. Runde in Halle gegen Aljaz Bedene 6:3, 6:4.