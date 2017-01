Roger Federer spielt Bongo

Jaja, sie haben’s druaf. Im Doppel gestern am Hopman-Cup in Australien war das Schweizer Team Roger Federer und Belinda Bencic gut drauf. Aber auch neben dem Platz machen die beisen als Bongospieler eine gute Figur.

Roger Federer findet, er sollte als zweite Karriere wohl eine als Bongospieler einschlagen. Bei diesem Video stimmen wir ihm da absolut zu:

At least I have a backup career as a bongo player 💪🏻 pic.twitter.com/C8xl0pW9Pu

— Roger Federer (@rogerfederer) 4. Januar 2017