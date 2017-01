Roger Federer ist nun ausserhalb der Top 16 © KEYSTONE/EPA AAP/JULIAN SMITH

Roger Federer verliert in der Weltrangliste einen Platz und ist nunmehr die Nummer 17 im ATP-Ranking. Damit könnte der 35-jährige Baselbieter beim am kommenden Montag beginnenden Australian Open bereits in der 3. Runde auf einen besser klassierten Spieler treffen.