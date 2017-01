Roger Federer wieder in den Top Ten

Roger Federer ist nach dem sensationellen Sieg in Melbourne ein gefragter Mann © KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

Roger Federer rückt nach dem sensationellen Sieg an den Australian Open in Melbourne in der ATP-Weltrangliste wieder in die Top Ten vor. Stan Wawrinka ist neu Dritter.Federer verbesserte sich nach dem kaum für möglich gehaltenen Triumph vom 17. auf den 10. Platz.