Roglic dank Sieg im Zeitfahren neuer Leader im Baskenland

Primoz Roglic mit Siegeschampagner im Leadertrikot © KEYSTONE/EPA EFE/JESUS DIGES

Primoz Roglic übernimmt am drittletzten Tag der Baskenland-Rundfahrt die Führung in der Gesamtwertung. Der Slowene gewinnt das 19,4 km lange Einzelzeitfahren in Lodosa.Damit löste Roglic den Franzosen Julian Alaphilippe als Leader ab.