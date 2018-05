Rohan Dennis neuer Leader

Der Italiener Viviani setzte sich im Teilstück über 167 km von Haifa nach Tel Aviv vor seinem Landsmann Jakub Mareczko und dem Iren Sam Bennett durch. Für den 29-jährigen Sprintspezialisten vom belgischen Team QuickStep Floors ist es der zweite Tagessieg bei der italienischen Landesrundfahrt. 2015 hatte Viviani in Genova ebenfalls das zweite Teilstück für sich entschieden.

Im Gesamtklassement löste der Australier Rohan Dennis Vorjahressieger Tom Dumoulin als Leader ab. Der 27-Jährige aus dem amerikanisch-schweizerischen Team BMC sicherte sich unterwegs in einem Zwischensprint drei Bonifikationssekunden und führt nun mit einer Sekunde Vorsprung vor dem Niederländer. Dieser hatte am Freitag in Jerusalem das Auftaktzeitfahren zwei Sekunden vor Dennis gewonnen und sich sogleich wieder das rosafarbene Leadertrikot überstreifen lassen.

Bevor der Giro-Tross am Montag per Flugzeug den Transfer nach Sizilien in Angriff nimmt, erhalten am Sonntag die Sprinter nochmals ihre Chance. Das dritte und zugleich letzte Teilstück in Israel führt über 229 km von Be’er Sheva nach Eilat und ist erneut fast gänzlich flach.

(SDA)