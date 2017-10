Rohingya: UNO prangert systematische Zerstörungen an

Aus Myanmar geflüchtete Rohingyas am Dienstag dieser Woche in Bangladesch. © Keystone/EPA/ABIR ABDULLAH

Die Zerstörung von Dörfern muslimischer Rohingya in Myanmar seit Ende August wurde auf eine «gut organisierte, koordinierte und systematische Weise» durchgeführt. Dies stellt die UNO in einem am Mittwoch in Genf präsentierten Bericht fest.