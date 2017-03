Roland Vrabec ist neuer Trainer des FC Vaduz

Der 43-jährige Deutsche habe sich mit dem Club geinigt, es seien nur noch Details zu klären, schreibt der «Blick». Der FC Vaduz hat diese Information bis anhin nicht bestätigt. Glaubt man dem sportaffinen Boulevardblatt, so soll Roland Vrabec schon am Mittwoch oder Donnerstag im Rheinpark-Stadion präsentiert werden und beim FC Vaduz bei einem ersten Testkick in Winterthur an der Seitenlinie stehen.

Vrabecs Aufgabe bestehe darin, den Liechtensteiner Club vom letzten Platz wegzubringen und den dritten Ligaerhalt in Folge schaffen.

(red)