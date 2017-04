Rolf Erb tot aufgefunden – Polizei untersucht Todesursache

Rolf Erb, hier auf dem Weg zu einem Prozess am Zürcher Obergericht im Januar 2014, wurde leblos in seinem Anwesen im Kanton Thurgau gefunden. Erb hatte sich gegen den Antritt einer Haftstrafe gewehrt und vor kurzem vor Bundesgericht verloren. (Archivbild) © Keystone/ENNIO LEANZA

Der Unternehmer und verurteilte Betrüger Rolf Erb (65) ist tot. Er wurde am Samstag in seinem Schloss Eugensberg in Salenstein TG tot aufgefunden, wie die Polizei einen Bericht der Zeitung «Blick» bestätigte.