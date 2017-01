Roma, Napoli und Lazio geben sich keine Blösse

Romas Radja Nainggolan (Mitte) jubelt über den Siegestreffer gegen Udinese © KEYSTONE/EPA ANSA/ALBERTO LANCIA

In der Serie A bleiben die Spitzenteams am Sonntag makellos. Die AS Roma, Napoli und Lazio Rom kommen in der 20. Runde zu Siegen und festigen ihre Plätze 2 bis 4.Die AS Roma rückte durch den 1:0-Sieg bei Udinese bis auf einen Punkt an Leader Juventus Turin heran.