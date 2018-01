Roman Josi eröffnet Score zu knappem Sieg

Roman Josi (Nummer 59) ist in jedem Spiel für Skorerpunkte gut © KEYSTONE/FR157181 AP/RICK SCUTERI

Die Nashville Predators setzen ihre Berg- und Talfahrt in der NHL fort. Nach zwei Niederlagen schaut ein 4:3-Sieg in Los Angeles heraus, bei dem Roman Josi in der 16. Minute das Score eröffnet.