Roman Polanskis Anwälte um Beilegung von Missbrauchsfall bemüht

Möchte gerne in die USA zurückkehren können: Regisseur Roman Polanski lässt seinen Anwalt vor Gericht in Los Angeles die Möglichkeit einer Beilegung der Missbrauchs-Affäre aus den 70er Jahren erörtern. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ALIK KEPLICZ

Ein fast 40 Jahre altes Missbrauchsverfahren gegen Regisseur Roman Polanski ist in Kalifornien wieder vor Gericht. Am Montag führte Polanskis Anwalt Harland Braun vor Gericht in Los Angeles aus, sein Mandant wolle den langjährigen Fall hinter sich bringen.