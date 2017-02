Augen zu und durch: Alessandro Florenzi von der AS Roma muss sich erneut mit einer schweren Knieverletzung herumplagen © KEYSTONE/AP/RICCARDO DE LUCA

Alessandro Florenzi von der AS Roma verletzt sich erneut schwer am linken Knie. Der italienische Internationale reisst sich bereits zum zweiten Mal in dieser Saison das vordere Kreuzband.