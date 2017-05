Roms Bürgermeisterin plant 90 Millionen Euro teure Seilbahn

Italiens Hauptstadt Rom will seine Verkehrsprobleme mittels einer Seilbahn lindern - bei der Präsentation des Projektes war Bürgermeisterin Virginia Raggi allerdings mit heftigen Protesten konfrontiert. © KEYSTONE/EPA ANSA/GIORGIO ONORATI

Mit einer Seilbahn wie in London und in Berlin will Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi die chronischen Verkehrsprobleme der Ewigen Stadt in den Griff bekommen.