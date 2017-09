Ronaldo, Messi oder Neymar?

Cristiano Ronaldo küsst bei der Wahl fürs Jahr 2016 seinen Weltfussballer-Pokal © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar stehen in der Endauswahl für die Kür zum Weltfussballer des Jahres 2017. Das gibt die FIFA bekannt. Der Sieger erhält die Trophäe am 23. Oktober in London.