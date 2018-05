Ronaldo muss sich nach seinem 1:1-Ausgleich pflegen lassen © KEYSTONE/AP/EMILIO MORENATTI

Cristiano Ronaldo von Real Madrid hat sich nach Angaben seines Trainers Zinedine Zidane beim 2:2 im Clasico gegen den FC Barcelona am Sonntagabend nicht schlimmer verletzt. Der portugiesische Torjäger war bei seinem Ausgleichstor zum 1:1 in der 15. Minute am linken Knöchel getroffen worden.